Это самый дешевый кроссовер из Китая – рассказываем, что внутри!

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Он едва появился у дилеров, и известно о нем крайне мало. При этом цена очень привлекательна.

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Мы взяли на тест кроссовер Livan X3 Pro, и в новом номере «За рулем» эксперт Александр Виноградов подробно рассказывает о своих впечатлениях. Машинка интересная: к самому термину «кроссовер» тут есть большие вопросы, но с ценой от 1 879 000 рублей он является одним из самых доступных в РФ: Jolion c механикой на 20 тысяч дороже.

Тут же в паре с 1,5 литровым моторчиком с отдачей в 103 л.с. работает вариатор, приводящий передние колеса... А что в салоне?

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Странно было бы ждать большого простора от машины длиной 4 метра. На втором ряду разместиться можно, но спинки стоят слишком вертикально, что неудобно. Высоким людям будет непросто.

Пересаживаемся за руль. На регулировке руля по вылету сэкономили зря: приходится сидеть с сильно согнутыми ногами или тянуться к рулю. А ведь водительское сиденье – неплохое…

Да и в общем интерьер удивил! Разнообразие цветов в машине стоимостью до двух миллионов: часть панелей темно-синего цвета, оранжевые акценты, обшитые искусственной замшей подлокотники – смотрится свежо.

Аналоговая приборка с монохромным дисплеем борткомпьютера удобна для чтения. Медиасистема, хоть и не отличается обилием функций, с возложенными задачами справляется неплохо.

Кстати, за отопитель и кондиционер (климат-контроля тут не предусмотрено) отвечают аккуратные физические клавиши, что в пору засилья «сенсоров» очень радует.

Сможет ли Livan X3 Pro подтвердить неплохое впечатление на ходу? Читайте в августовском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Кто? ХЗ Pro!».

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Фото:За Рулем«За рулем»
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