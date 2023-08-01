Автомобилист в Дагестане заснял козла на проводах

Козел зацепился рогами за провода и стал печально раскачиваться на них.

В Дагестане автомобилист заснял на видео удивительную сцену, главным героем которой стал козел. В Чародинском районе близ села Кутих водитель увидел, как животное раскачивается на электрическом проводе (по некоторым данным – на интернет-кабеле), идущем прямо над дорогой.

Кто-то поспешил предположить, что козел – горный, и потому стал жертвой собственного слишком высокого прыжка. Однако более правдоподобная версия такая: обычного домашнего козла везли в грузовике, а провода висели слишком низко…

Многих пользователей соцсетей картина позабавила: кто-то смеялся над флегматичным блеянием козла на фоне величественных гор, кто-то назвал сценку «эмоциональными качелями», кому-то козел напомнил троллейбус… Но других озаботила ситуация и дальнейшая судьба животного.

Вскоре опасения были развеяны: источник сообщил, что спасатели благополучно сняли козла с импровизированного аттракциона, а местные власти распорядились поднять провода повыше.

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Источник: Baza

Фото: скриншот видео VK