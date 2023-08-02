Два миллиона за скрученный пробег: суд встал на сторону автовладельца

Владелец Mercedes отсудил у дилера 1,8 млн рублей за скрученный пробег

Автосалон должен будет вернуть покупателю Mersedes-Benz GLE 2015 года выпуска более половины стоимости автомобиля.

Внедорожник с пробегом 86 тыс. км житель Липецкой области приобрел в 2021 году в автосалоне за 3,5 млн рублей.

Уже после покупки у официального дилера Mersedes-Benz обладатель немецкого авто выяснил, что еще в ноябре 2019 года пробег автомобиля был вдвое больше.

Общего языка с дилером найти не удалось, а потому автовладелец обратился в суд. Тот постановил, что дилер обязан уменьшить покупную цену на 574,5 тыс. рублей, выплатить неустойку в размере 1 млн рублей, а также штраф, компенсацию морального вреда и судебных расходов. Общая сумма компенсации составила свыше 1,8 млн рублей.

В суде апелляционной инстанции жалобу дилера не удовлетворили, указав, что автосалон должен был проверить соответствие показаний одометра, заключая договор купли-продажи с предыдущим владельцем.

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Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области

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