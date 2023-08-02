«За рулем» в Telegram — нас уже 40 тысяч!

Канал автомобильного издания «За рулем» в Telegram набрал 40 тысяч подписчиков

Спешим поделиться радостью: наш Телеграм-канал вырос до очередной круглой цифры: теперь у нас 40 тысяч подписчиков. Для новых пользователей уже подоспел подарок – фирменные стикеры «За рулем»! И скажем так: одна из наиболее активно развивающихся площадок и наш устойчивый рост на ней – что может быть лучше!

Но эта заметка – вовсе не ода нашему изданию и админу ТГ-канала (хотя его мы очень любим). Ни одна из наших красивых цифр не была бы возможна без нас, наши читатели и подписчики! Спасибо вам!

«За рулем» в Telegram – подписаться!

Обещаем ответить взаимностью на ваше доверие. Уже сейчас каждый день мы выкладываем в Телеграм выжимку всего интересного, что есть на нашем сайте, а кое-что публикуется эксклюзивно в ТГ.

В ближайшем будущем планируем еще больше увлекательных постов, ценных советов автомобилистам, забавных видео, исторических заметок. Так что, подписчики, оставайтесь с нами! А новенькие – подписывайтесь!

Кстати, мы есть во всех социальных сетях. Выбирайте...

«За рулем» в социальных сетях

«За рулем» в мессенджерах

А еще можно подписаться на печатную версию журнала «За рулем»