#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ в июле продал максимальное с начала года количество автомобилейАВТОВАЗ в июле продал максимальное с начала года количество автомобилей
По итогам июля АВТОВАЗ реализовал больше 29...
Новый Toyota Land Cruiser Prado: премьера состояласьНовый Toyota Land Cruiser Prado: премьера состоялась
Toyota представила новое поколение Land Cruiser...
Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?
На новых моторах EGR работает отлично, но при...

«За рулем» в Telegram — нас уже 40 тысяч!

Канал автомобильного издания «За рулем» в Telegram набрал 40 тысяч подписчиков

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Спешим поделиться радостью: наш Телеграм-канал вырос до очередной круглой цифры: теперь у нас 40 тысяч подписчиков. Для новых пользователей уже подоспел подарок – фирменные стикеры «За рулем»! И скажем так: одна из наиболее активно развивающихся площадок и наш устойчивый рост на ней – что может быть лучше!

Но эта заметка – вовсе не ода нашему изданию и админу ТГ-канала (хотя его мы очень любим). Ни одна из наших красивых цифр не была бы возможна без нас, наши читатели и подписчики! Спасибо вам!

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

«За рулем» в Telegram – подписаться!

Обещаем ответить взаимностью на ваше доверие. Уже сейчас каждый день мы выкладываем в Телеграм выжимку всего интересного, что есть на нашем сайте, а кое-что публикуется эксклюзивно в ТГ.

В ближайшем будущем планируем еще больше увлекательных постов, ценных советов автомобилистам, забавных видео, исторических заметок. Так что, подписчики, оставайтесь с нами! А новенькие – подписывайтесь!

Кстати, мы есть во всех социальных сетях. Выбирайте...

«За рулем» в социальных сетях

Дзен Дзен https://dzen.ru/zr.ru/
ВКонтакте ВКонтакте https://vk.com/zronline
Одноклассники Одноклассники https://ok.ru/zrmag/
YouTube YouTube https://www.youtube.com/user/tvzrru
Rutube Rutube https://rutube.ru/channel/23877543/

«За рулем» в мессенджерах

Телеграм Image
 https://t.me/zr_ru
Viber https://vb.me/zronline

А еще можно подписаться на печатную версию журнала «За рулем»

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1