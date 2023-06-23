У «За рулем» появились стикеры в Telegram

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Медведь за рулем – это не только весело, но и удобно! Едем за правильным медом!

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Забавный медведь-автомобилист уже успел стать верным попутчиком для тех, кто читает нас в Viber. Теперь пришла очередь подписчиков «За рулем» Telegram! Если вы еще не знакомы с нашим героем, мы вкратце расскажем о нем.

Бесплатные стикеры с мишкой-водителем – это отличный способ выразить свои эмоции при общении в мессенджере. Общаетесь с кем-то в Telegram? Вместо тысячи слов иногда лучше послать подходящий стикер!

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Паритесь в пробке? Встали на непредвиденный ремонт? Или уже наслаждаетесь давно спланированным путешествием? Наш медведь всегда с вами – как верный друг, оказывающий поддержку и знающий вас лучше всех!

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По ссылке вы найдете «наклейку», подходящую к любой ситуации — от внезапного форс-мажора в середине рабочего дня до долгожданного релакса в выходной. Наш герой переживет с вами все коллизии, разделит радость и, может быть, добавит настроения и уверенности в непростой день.

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