У «За рулем» появились стикеры в Telegram
Забавный медведь-автомобилист уже успел стать верным попутчиком для тех, кто читает нас в Viber. Теперь пришла очередь подписчиков «За рулем» Telegram! Если вы еще не знакомы с нашим героем, мы вкратце расскажем о нем.
Бесплатные стикеры с мишкой-водителем – это отличный способ выразить свои эмоции при общении в мессенджере. Общаетесь с кем-то в Telegram? Вместо тысячи слов иногда лучше послать подходящий стикер!
Паритесь в пробке? Встали на непредвиденный ремонт? Или уже наслаждаетесь давно спланированным путешествием? Наш медведь всегда с вами – как верный друг, оказывающий поддержку и знающий вас лучше всех!
Скачать стикеры «Медведь за рулем»
По ссылке вы найдете «наклейку», подходящую к любой ситуации — от внезапного форс-мажора в середине рабочего дня до долгожданного релакса в выходной. Наш герой переживет с вами все коллизии, разделит радость и, может быть, добавит настроения и уверенности в непростой день.
Подписывайтесь на «За рулем» в Telegram и скачивайте стикеры с медведем-водителем!
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