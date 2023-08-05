Владелец Hyundai замаскировал свой автомобиль под Ford, чтобы его не угнали

Владелец Hyundai Sonata заменил эмблему на своем авто, чтобы защитить его от угонщиков

В США наблюдаются массовые угоны корейских авто. Американские преступники особенно интересуются автомобилями Hyundai и Kia, выпущенными до 2022 года, потому что их довольно легко взломать.

Чтобы сбить с толку угонщиков, этот владелец Sonata заменил логотипы Hyundai на эмблемы Ford.

Фото было опубликовано на Reddit пользователем u/Crawlerx с уточнением, что это была попытка отвлечь воров, что пока, вроде бы, получается.

Помогает то, что в наши дни так много автомобилей, которые выглядят похожими. Несколько комментариев в ветке Reddit указывают на то, что этот автомобиль, вероятно, может сойти за Ford Fusion, особенно для невеликих знатоков.

Причина, по которой Kia и Hyundai 2021 года так легко угоняют, заключается в том, что в моделях нет иммобилайзеров. Это означает, что система не проверяет подлинность ключа, и ничто не препятствует угонщикам. Многие кражи были совершены с помощью USB-кабеля.

Hyundai и Kia уже несколько месяцев работают над тем, чтобы исправить эту ситуацию, установив бесплатное противоугонное программное обеспечение для пострадавших автомобилей. Автопроизводителям грозит коллективный судебный иск владельцев, а некоторые страховые компании даже занесли автомобили в черный список, что значительно усложняет их страховку.

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Источник: The Drive

Фото: Reddit