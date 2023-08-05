«Правильная» машина скажет о нас больше, чем мы думаем

Нам рассказали, владельцы каких автомобилей вызывают больше интереса у противоположного пола

Конечно, машина лишь часть целого и не заменяет ту «химию», которая так важна в отношениях. Скорее это плюс, который может привлечь внимание, дает возможность обнаружить общие интересы и установить связь.

Немецкая сеть заправок HEM провела опрос на тему «Правильный автомобиль для поиска партнера», в котором поучаствовали 608 человек старше 18 лет.

Черные автомобили особенно хорошо воспринимаются более чем каждым третьим (37%) опрошенным. Белые машины считают особо привлекательными почти 19%. Примерно для каждого третьего (27%) цвет автомобиля не имеет значения.

Элегантный корпус с плавными линиями и эффектным силуэтом может привлечь внимание потенциальных поклонников – 15%. Хотя 40% не считают какую-либо конкретную модель автомобиля особенно привлекательной, шансы на успех больше у водителей кроссоверов (17%), кабриолетов (15%) и спортивных автомобилей (13%).

Однако произведет особенное впечатление и вызовет доверие к владельцу интересный старинный автомобиль – это отметили 23% опрошенных. Тем более что тот необязательно должен быть того же возраста, что его транспортное средство. Такой автомобиль говорит о том, что у человека есть хобби и особый вкус.

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Источник и фото: Presseportal.de