Land Cruiser оправдал звание внедорожника: установлен рекорд нахождения под водой (видео)

Электрический внедорожник Toyota Land Cruiser проехал под водой рекордные 7 км

Переоборудованный в электромобиль Toyota Land Cruiser 1978 года выпуска смог проехать под водой семь километров, установив, тем самым, мировой рекорд.

Перед тем как погрузиться под воду, автомобиль прошел масштабную модернизацию – ему установили электромотор вместо трансмиссии, провели полную гидроизоляцию кузова, мотора и аккумуляторов. Над проектом работала команда из 30 инженеров, коммерческих дайверов и любителей автоспорта. На все подготовительные работы ушло около полугода.

Внедорожник получил название Mudcrab. Погружение на глубину 30 метров состоялось в Австралии, в гавани Дарвина.

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Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube