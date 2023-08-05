Land Cruiser оправдал звание внедорожника: установлен рекорд нахождения под водой (видео)
Переоборудованный в электромобиль Toyota Land Cruiser 1978 года выпуска смог проехать под водой семь километров, установив, тем самым, мировой рекорд.
Перед тем как погрузиться под воду, автомобиль прошел масштабную модернизацию – ему установили электромотор вместо трансмиссии, провели полную гидроизоляцию кузова, мотора и аккумуляторов. Над проектом работала команда из 30 инженеров, коммерческих дайверов и любителей автоспорта. На все подготовительные работы ушло около полугода.
Внедорожник получил название Mudcrab. Погружение на глубину 30 метров состоялось в Австралии, в гавани Дарвина.
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Источник: Carscoops
Фото: скриншот видео Youtube
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!