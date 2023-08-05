#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве взлетели продажи китайских машинВ Москве взлетели продажи китайских машин
Geely и Chery возглавили рынок новых машин...
Коллекционер выставил на продажу машинки Hot WheelsКоллекционер выставил на продажу машинки Hot Wheels
Владелец огромной коллекции машинок Hot Wheels...
Беспокойный пассажир не давал покоя водителюБеспокойный пассажир не давал покоя водителю
Человек едет на скутере с игуаной за плечом –...

Land Cruiser оправдал звание внедорожника: установлен рекорд нахождения под водой (видео)

Электрический внедорожник Toyota Land Cruiser проехал под водой рекордные 7 км

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Переоборудованный в электромобиль Toyota Land Cruiser 1978 года выпуска смог проехать под водой семь километров, установив, тем самым, мировой рекорд.

Перед тем как погрузиться под воду, автомобиль прошел масштабную модернизацию – ему установили электромотор вместо трансмиссии, провели полную гидроизоляцию кузова, мотора и аккумуляторов. Над проектом работала команда из 30 инженеров, коммерческих дайверов и любителей автоспорта. На все подготовительные работы ушло около полугода.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Внедорожник получил название Mudcrab. Погружение на глубину 30 метров состоялось в Австралии, в гавани Дарвина.

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-10