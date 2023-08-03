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Huawei готовит конкурента кроссоверу Mercedes Maybach GLS

Huawei Aito M9 будет конкурировать с лучшими западными большими кроссоверами

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Китайский IT-концерн Huawei опубликовал изображения флагманского кроссовера Aito Wenjie M9. Это будет флагманская модель длиной 5,2 м — за кузов характерной формы и габариты в Китае Aito M9 называют «убийцей» Mercedes-Maybach GLS и «лучшим автомобилем за миллион юаней» (это около 140 тыс. долларов).

Оснащаться он будет, в том числе, и электромотором. Также будут предложены два типа последовательных гибридов c ДВС разной мощности – такие модификации кроссовера смогут проехать на одном баке топлива более 1000 км.

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Wenjie M9 не только превзойдет по размерам такие модели, как Mercedes-Benz GLS и Range Rover, но и по уровню медийной составляющей: кроме отдельного дисплея для пассажира анонсирована новая операционная система Harmony OS 4-й итерации, разработанная программистами Huawei.

Источник: Autohome

Фото: Mercedes, Huawei

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За РулемПономарева Дарина
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