На российский рынок выходит кроссовер нового китайского бренда
Запуск марки Jaecoo в России запланирован на сентябрь 2023 года
В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебют которого состоялся на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Автомобили нового бренда будут продаваться в 120 дилерских центрах Omoda & Jaecoo – открытие первых шоу-румов планируется уже в августе.
Jaecoo J7 стал серийной версией концепт-кара Chery TJ-1, который был представлен в апреле текущего года. В список оснащения войдет мультимедийная система на базе чипа Qualcomm 8155 с экраном диагональю 14,8 дюйма.
Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются.
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Источник: Российская газета
Фото: Jaecoo
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