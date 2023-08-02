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На российский рынок выходит кроссовер нового китайского бренда

Запуск марки Jaecoo в России запланирован на сентябрь 2023 года

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В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебют которого состоялся на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Автомобили нового бренда будут продаваться в 120 дилерских центрах Omoda & Jaecoo – открытие первых шоу-румов планируется уже в августе.

Jaecoo J7 стал серийной версией концепт-кара Chery TJ-1, который был представлен в апреле текущего года. В список оснащения войдет мультимедийная система на базе чипа Qualcomm 8155 с экраном диагональю 14,8 дюйма.

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Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются.

Источник: Российская газета

Фото: Jaecoo

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За РулемПономарева Дарина
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