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За этими Lada Vesta выстроились очереди

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В прошлом месяце было продано 5133 автомобиля нового поколения Lada Vesta, что на 20,5% больше, чем в июне этого года.

На какие версии Весты есть небольшие очереди, рассказал директор по развитию регионов СЗФО сети дилерских центров «Прагматика» Роман Чумак.

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«Во всех наших автосалонах в августе планируется дальнейший рост продаж Vesta, что связано, в том числе, с желанием приобрести 16-клапанные версии, на которые есть небольшие очереди», – сказал он.

Покупателям обновленного автомобиля нравится обновленный дизайн салона, система бесключевого доступа, новые мультимедийную и акустическую системы.

Новая оптика также привлекает внимание клиентов автосалонов. Но, конечно же, главное – более доступная относительно машин конкурентов цена.

Lada Vesta NG появилась в салонах дилеров в начале июня. Модель представлена в кузовах седан и универсал. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.

Источник: «Российская газета»

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