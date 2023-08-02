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Власти не будут смягчать наказание за оставление места ДТП

Законопроект о смягчении наказания за оставление места ДТП получил отрицательный отзыв Правительства

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Правительство России не считает нужным смягчать наказание водителю, которых по каким-либо причинам покинул место ДТП. Соответствующий законопроект предполагал, что в ходе разбирательства надо разделять ситуации бегства водителя с места ДТП и его оставления по уважительным причинам.

Инициатор законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов, указал в пояснительной записке, что на практике бывают ситуации, когда водитель, причинив незначительный ущерб, просто оставляет визитку и уезжает. А потом полиция составляет на него протокол, как на беглеца.

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В соответствии с действующим КоАП, лиц, покинувших место ДТП, наказывают лишением водительских прав сроком до полутора лет или административным арестом до 15 суток. Нилов предлагал для покинувших место аварии смягчить наказание, но правительственные эксперты с этим не согласились.

По их мнению, закон и сегодня разрешает достаточно гибко подходить к водителям, уехавшим в самый ответственный момент. В соответствии со статьей 2.9 Кодекса при отсутствии вредных последствий от ДТП, оно «может быть признано малозначительным и не повлечь административной ответственности», сказано в отзыве. Во все должен вникнуть и разобраться суд, отметили в правительстве.

Источник: Российская газета

Фото: АГН "Москва"

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