5 августа– Международный день светофора

Сегодня отмечается Международный день светофора

Первый светофор появился в американском Кливленде 5 августа 1914 года. У него были только красная и зеленая секции, а при переключении он издавал звуковой сигнал.

Но несмотря на то, что датой рождения светофора принято считать именно это число, самый первый светофор появился гораздо раньше, правда, этот опыт был не очень успешным.

Он был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году, а изобрел его британец Джей Найт. Управлять им приходилось вручную, а спустя три года его фонарь взорвался, поранив приставленного к нему полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

Светофоры с секциями из трех цветов появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году, а потом стали быстро распространяться по всем штатам.

В России первый светофор был установлен на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде в январе 1930 года. Чуть позже автоматический регулировщик появился на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.

Любопытные факты о светофоре

В России памятники устройству установлены в Москве, Новосибирске, Пензе, Кирове. А самый первый – в Перми.

Самый необычный памятник светофору находится в Лондоне. Это светофорное дерево высотой 8 метров, состоящее из 75 светофоров. Оно так и называется – Traffic Light Tree.

В Японии в светофорах раньше использовали синий цвет вместо зеленого. Но оказалось, что синий воспринимается человеческим глазом хуже – и там тоже перешли на «зеленый».

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Источник: Calend.ru

Фото: Depositphotos