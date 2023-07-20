В Москве тестируют светофоры нового формата: пользователи не оценили

В будущем уменьшенные светофоры появятся по всей России.

Транспортные и пешеходные светофоры с уменьшенным диаметром апертуры – 200 мм вместо 300 мм – устанавливает ЦОДД и СпецДорПроект на московских дорогах. Площадь у новых светофоров почти в три раза меньше, чем у «старых».

Сейчас уменьшенные светофоры уже можно увидеть на Лесной улице, а также на Центральном и Московском проспектах в Зеленограде.

Считается, что такие светофоры выглядят аккуратно и хорошо впишутся в общий облик улиц, что в итоге зрительно освободит пространство. К тому же они дешевле существующих привычных светофоров.

А вот пользователи к нововведению отнеслись скептически.

Люди большой-то не видят нифига, а маленький?», «Их тупо видно будет с меньшего расстояния. Вот и вся инновация», «На солнце эти маленькие вообще не видно, у больших хоть сверху «шторка» была», «На фоне количества лишних и дублирующих знаков это бесполезная мера», - отмечают автовладельцы.

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Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: https://t.me/proboknet