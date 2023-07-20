#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве тестируют светофоры нового формата: пользователи не оценилиВ Москве тестируют светофоры нового формата: пользователи не оценили
В будущем уменьшенные светофоры появятся по...
ОСАГО не действует на новых территориях по дороге в КрымОСАГО не действует на новых территориях по дороге в Крым
В случае ДТП на выплаты рассчитывать не стоит.
Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!
Насколько эффективны противоскользящие...

В Москве тестируют светофоры нового формата: пользователи не оценили

В будущем уменьшенные светофоры появятся по всей России.

Электромобиль на каждый день: сколько проедет?.. Зиму переживет?.. Где заряжаться?..

Транспортные и пешеходные светофоры с уменьшенным диаметром апертуры – 200 мм вместо 300 мм – устанавливает ЦОДД и СпецДорПроект на московских дорогах. Площадь у новых светофоров почти в три раза меньше, чем у «старых».

Сейчас уменьшенные светофоры уже можно увидеть на Лесной улице, а также на Центральном и Московском проспектах в Зеленограде.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Считается, что такие светофоры выглядят аккуратно и хорошо впишутся в общий облик улиц, что в итоге зрительно освободит пространство. К тому же они дешевле существующих привычных светофоров.

А вот пользователи к нововведению отнеслись скептически.

Люди большой-то не видят нифига, а маленький?», «Их тупо видно будет с меньшего расстояния. Вот и вся инновация», «На солнце эти маленькие вообще не видно, у больших хоть сверху «шторка» была», «На фоне количества лишних и дублирующих знаков это бесполезная мера», - отмечают автовладельцы.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: https://t.me/proboknet

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0