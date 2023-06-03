Умные фары Hyundai начертят на дороге виртуальную зебру

Используя данные с фронтальной камеры и GPS, оптика сама предупредит о ремонтных работах, «лежачих полицейских», а также поможет пешеходу безопасно перейти дорогу.

Hyundai Mobis – подразделение по разработке технологий корейского бренда – представила свою последнюю новинку — систему освещения HD. Напомним, это же подразделение разработало функцию e-Corner Crab Walk для модели Ioniq 5 (режим краба), когда колеса могут поворачиваться внутрь на 90 градусов, что позволяет транспортному средству двигаться из стороны в сторону по прямой линии.

Новейшая система не просто освещает дорогу водителям. Она специально разработана для снижения вероятности в ночное время аварий между автомобилями и между автомобилями и пешеходами.

Среди основных функций системы — возможность предупреждать водителей об опасностях специальными текстами и знаками, отображаемыми на самом дорожном покрытии. В том числе она способна проецировать световой знак пешеходного перехода, который может помочь пешеходам безопасно перейти дорогу в ночное время.

В системе используются крохотные HD-светодиоды и цифровое микрозеркальное устройство, состоящее из нескольких зеркал, которые в совокупности действуют как отражатель. Используется около 25 000 светодиодов, каждый из которых тоньше человеческого волоса, что примерно в 250 раз превышает количество светодиодов, установленных в традиционных светодиодных светильниках.

Автомобиль, оснащенный системой освещения HD, может сам обнаруживать пешехода в слепых зонах, предупреждать водителя о торможении, а затем отображать виртуальный пешеходный переход для удобства и безопасности пешехода.

Открытым остается вопрос, сколько будет стоить замена этих фар, если они сломаются. Не вполне ясно также, не будут ли они слепить других водителей, так как светят довольно ярко. Однако наверняка в Hyundai Mobis это учли.

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Источник: Sasatimes

Фото: Hyundai