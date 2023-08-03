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Land Cruiser Prado 2024: круглые фары, новый дизель, платформа «трехсотого»

Названы три ключевых «фишки» нового Land Cruiser Prado

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Toyota представила преемника нынешнего Land Cruiser Prado J150 – машина получила логичный индекс J250 и в Европе, где недоступен Land Cruiser 300, будет продаваться под именем «просто» Land Cruiser. На другие рынки модель попадет с более привычным нам названием Land Cruiser Prado.

Дизайн в ретростиле предложен в двух вариантах. О комплектациях с прямоугольными фарами «За рулем» уже рассказывал, а на представленном здесь фото – вид машин в базовой комплектации «1958» и специальной «First Edition».

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Ключевые моменты, которые нужно знать поклонникам модели

  • Теперь Прадо делит платформу со «старшим» Land Cruiser (прежде была лишь частичная унификация), новая рама на 50% жестче.
  • Сначала будет турбодизель 2.8 на 204 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП, позже добавят дизель-гибрид.
  • Передний стабилизатор поперечной устойчивости можно будет отключать на бездорожье.
  • Впервые за историю семейства применен «чистый» электроусилитель, без гидравлики – это необходимо для работы системы отслеживания полосы.

Мировые продажи нового поколения Land Cruiser Prado начнутся в первой половине 2024 года.

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Фото: Toyota

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+2