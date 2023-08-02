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Новый Toyota Land Cruiser Prado: премьера состоялась

Toyota представила новое поколение Land Cruiser Prado, продажи которого начнутся в 2024 году

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Японская компания Toyota представила новое поколение модели Land Cruiser Prado. В США эта модель будет продаваться как просто Land Cruiser, а в тех странах, где продается внедорожник Land Cruiser 300, новинка получит приставку Prado к названию.

Машина выйдет в трех версиях: базовой с названием «1958», «средней» и топовой First Edition. Первая и последняя получили круглые фары, «средняя» — прямоугольные.

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На старте продаж покупателям предложат автомобили с единственным мотором – объемом 2,4 л., спаренным электродвигателем на 48 л. с. Вместе они выдают мощность 330 л.с. Новинка комплектуется классическим восьмиступенчатым «автоматом» и имеет постоянный полный привод.

Продажи начнутся весной 2024 года. Цена автомобиля составит около 55 тыс. долларов (5 млн рублей по курсу).

Источник и фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+2