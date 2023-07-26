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Новая модель Москвича получила разрешение на продажу

Судя по всему, это Москвич 6, старт сборки которого ожидается в ближайшее время.

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Завод «Москвич» получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель под индексом DD1, за которым, скорее всего, скрывается Москвич 6. По сути, это переименованный лифтбек JAC Sehol A5 Plus, который у нас будут собирать крупноузловым методом.

Источник подмечает, что WMI-код у новой модели аналогичен тому, что использовался на заводе «Renault Россия», он же нынешний завод «Москвич» (X7L), тогда как на Москвич 3 и Москвич 3е применяется код КАМАЗа (XTC), технологического партнера «Москвича». Выданный ОТТС означает, что теперь модель можно производить и продавать.

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Длина JAC Sehol A5 Plus (или, если угодно, Москвич 6) составляет 4,78 метра, колесная база – 2,77 метра. Его одноклассники – это Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia, то есть С-класс.

Мощность двигателя в версии для РФ – 184 л.с. В комплектации обещаются круговой обзор, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, ММС-дисплей 10,4”, электроскладывание зеркал, электропривод крышки багажника.

В производство очередной Джак с эмблемой «Москвича» пойдет уже в ближайшие недели, а дилеры получат машины ориентировочно в сентябре. По оптимистичным прогнозам, цена составит примерно 2 млн рублей.

Источник: Автопоток, Росстандарт

Фото: Jac

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