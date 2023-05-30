Зарегистрирован Москвич 6 — что это за модель, когда в продаже?

Довольно просторный лифтбек — в одноклассники прочат Hyundai Elantra, Skoda Octavia и Kia Cerato.

Вслед за регистрацией заявки на Москвич 5 производитель оформил в Роспатенте аналогичный документ и на Москвич 6. Напомним, «пятерка», по последним данным, окажется перелицованным кроссовером JAC J7. Попадание этой модели в гамму Москвича «За рулем» предсказывал еще в июне прошлого года.

Производство Москвич 5 освоят во втором полугодии этого года. А «шестерка», согласно официальной информации, появится раньше: уже в июле-августе встанет на конвейер, а в сентябре – попадет к дилерам. Москвич 6 – это еще один лифтбек, JAC Sehol A5 Plus.

Характеристики уже известны. Длина машины составляет 4,78 метра, колесная база – 2,77 метра. В одноклассниках – Hyundai Elantra, Skoda Octavia и Kia Cerato, машины С-класса.

Мощность двигателя в версии для РФ – 184 л.с. В комплектации будет круговой обзор, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, ММС-дисплей 10,4”, электроскладывание зеркал, электропривод крышки багажника.

По оптимистичным прогнозам, цена составит около 2 млн рублей.

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Источник: Автопоток

Фото: Максим Григорьев/ТАСС, JAC