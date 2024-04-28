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Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу

Цюрихские трамваи могут быть оснащены внешними подушками безопасности

В трамвайном депо VBZ в Цюрихе недавно были проведены испытания внешних подушек безопасности для трамваев. Французский производитель железнодорожных транспортных средств Alstom разрабатывал подушки безопасности в течение двух с половиной лет.

Во время испытаний в Альтштеттене навстречу манекену выехал трамвай. На видео подушка безопасности срабатывает незадолго до столкновения с куклой и смягчает удар.


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В 2023 году в трамвайных авариях в Цюрихе пострадали 675 человек, и новое устройство призвано смягчить последствия столкновений человека с трамваем.

Большинство людей получают травмы в трамваях в результате аварий на остановках или при посадке и выходе из трамвая. Столкновения с пешеходами или велосипедистами зачастую заканчиваются летально. Именно в таких случаях трамвайная подушка безопасности окажется наиболее полезной.

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Несмотря на успешные испытания, пройдет еще некоторое время, прежде чем такая подушка безопасности будет введена в эксплуатацию. Компания, в частности, работает над скоростью раскрытия подушки безопасности.

Источник: zueritoday.ch

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:Соцсети
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