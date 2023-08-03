Skywell начнет продажи в России аналога электрической ГАЗели NN

Skywell D11 едет в РФ: 136 сил и 288 км на одной зарядке

Китайский бренд Skywell расширит российскую линейку «экологичных» машин: вслед за гибридным кроссовером HT-i у нас появится электрический фургон D11. Предложение может заинтересовать службы городской доставки и составить конкуренцию отечественной электрической ГАЗели NN. Сейчас Skywell D11 проходит сертификацию.

Машина создана на базе китайского King Long Jockey образца 2014 года. На задней оси двухместного фургона расположен электромотор на 136 л.с., позволяющий машине разогнаться до 100 км/ч.

Емкость батареи – 73,6 кВт⋅ч. «Паспортная» дальность хода на одной зарядке – 288 км. В режиме быстрой зарядки можно зарядиться за 2 часа, но вот от обычной сети придется потратить 13 часов…

В Китае есть два варианта – с обычной и высокой крышей. Размеры грузового отсека у них – 3450 x 1780 x 1710 и 3450 x 1780 x 2000 мм. Снаряженная масса неизменна: 2720 кг. Цена тоже одинаковая: 289,8 тысячи юаней (около 3,7 млн рублей).

Оснащение: кондиционер, аудио на 2 динамика, камера заднего вида, задний парктроник, системы ABS, EBD и помощи при подъеме, галогенная оптика с противотуманками, электрорегулировки зеркал, колеса 16”.

Цены и дата старта продаж пока не называются. Напомним, у Skywell в России пока всего две модели: помимо упомянутой гибридной новинки HT-i есть еще электрический кроссовер ET5.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Skywell