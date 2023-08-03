В России подорожали автомобили BAIC с Автотора

Выросли цены на автомобили BAIC российского производства

Подорожали все три модели (BAIC U5 Plus, BAIC X35 и BAIC BJ40), представленные на российском рынке.

Для седана U5 Plus рост цен составил 72 100–85 100 рублей.

Так, U5 Plus в комплектации Luxury с МКП стоит 1 839 000 рублей, с вариатором – 1 979 000 рублей. Более дорогая версия Honor обойдется в 2 049 000 рублей.

Кроссовер BAIC X35 подорожал на 73 100–95 100 рублей.

BAIC X35 в комплектации:

Fashion A с АКП теперь стоит 1 839 000 рублей

Fashion c вариатором - 2 069 000 рублей

Fashion Plus – 2 229 000 рублей

Luxury – 2 319 000 рублей.

У внедорожника BAIC BJ40 только одна версия – Flagship. Она подорожала на 152 100 рублей, и автомобиль предлагают теперь за 4 059 000 рублей.

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Источник: «Российская газета»