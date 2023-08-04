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В Санкт-Петербурге горят новые автобусы МАЗ – эксплуатация приостановлена

137 автобусов МАЗ сняты с эксплуатации в Петербурге по причине самовозгораний

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Компания-оператор наземных автобусных перевозок в Санкт-Петербурге «Пассажиравтотранс» (ПАТ) приостановила эксплуатацию 137 автобусов МАЗ-203-047. Отмечается, что эти автобусы большого класса поступили в городское пользование в 2022 году. Всего за год в Санкт-Петербурге было зафиксировано 14 случаев самовозгорания автобусов, и большая часть приходится именно на МАЗы.

Среди возможных причин этих возгораний называют конструктивный или производственный дефект. Пока проблема не будет выявлена и устранена, новые МАЗы на баланс ПАТ приниматься не будут.

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Сейчас на белорусском предприятии работает комиссия из специалистов ПАТа и МАЗа. Кроме того, выявлением причин возгорания автобусов занимаются в МЧС и испытательной пожарной лаборатории по Санкт-Петербургу.

На самом МАЗе на новость уже отреагировали. Через белорусские СМИ было распространено заявление: автобусы продолжат работать на маршрутах Санкт-Петербурга, приняты технические решения и корректирующие мероприятия для исключения угрозы возгорания.

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Источник: Пассажиравтотранс, Белта

Фото: https://vk.com/spb_today

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