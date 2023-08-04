До конца года автомобили еще вырастут в цене

Легковые автомобили могут подорожать на 30% до конца года

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов не исключил, что до конца 2023 года новые автомобили подорожают в России еще на 30%. Причиной он назвал введение новых тарифов утилизационного сбора с 1 августа.

По его словам, такой прогноз является наиболее пессимистичным, но что подорожание будет, сомнений нет. В то же время он отметил, что цены повысятся и на автомобили отечественных производителей. Рост цен на «продукцию одного из них за первые полгода составил 4,5%, что вдвое выше инфляции», добавил Жигалов.

Название автопроизводителя он не озвучил, но, к примеру, только за летний период цена на автомобили Москвич выросла сначала в июне, а затем в августе, причем сразу на 10-11,5% в зависимости от комплектации.

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Источник: Автопоток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC