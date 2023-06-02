«Москвич» повысил цены на кроссоверы

Обновленный прайс-лист на кроссоверы 2023 года выпуска размещен на официальном сайте компании.

Больше всего прибавил в цене новый электрический Москвич 3е. С 1 июня он подорожал на 58 тыс. рублей и теперь стоит 3,558 млн рублей.

Бензиновый Москвич 3 текущего года в базовой комплектации «Стандарт» с МКП теперь можно купить за 1,992 млн рублей. До этого он стоил на 22 тыс. рублей дешевле. На столько же подорожала комплектация с вариатором: с июня ее стоимость составляет 2,057 млн рублей.

Во всей линейке «Москвича» не подорожал только кроссовер в комплектации «Комфорт»: предзаказ на него дилеры открыли в апреле по цене 2,25 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Автоновости дня

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС