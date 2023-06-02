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«Москвич» повысил цены на кроссоверы«Москвич» повысил цены на кроссоверы
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«Москвич» повысил цены на кроссоверы

Обновленный прайс-лист на кроссоверы 2023 года выпуска размещен на официальном сайте компании.

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Больше всего прибавил в цене новый электрический Москвич 3е. С 1 июня он подорожал на 58 тыс. рублей и теперь стоит 3,558 млн рублей.

Бензиновый Москвич 3 текущего года в базовой комплектации «Стандарт» с МКП теперь можно купить за 1,992 млн рублей. До этого он стоил на 22 тыс. рублей дешевле. На столько же подорожала комплектация с вариатором: с июня ее стоимость составляет 2,057 млн рублей.

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Во всей линейке «Москвича» не подорожал только кроссовер в комплектации «Комфорт»: предзаказ на него дилеры открыли в апреле по цене 2,25 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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