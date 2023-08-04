Россияне начали экономить на техобслуживании своих авто

Автовладельцы уходят из сертифицированных сетей техобслуживания в «гаражные» сервисы

Россияне стали экономить на обслуживании своих автомобилей, уходя от сертифицированных сетей техобслуживания в «гаражные» сервисы, поделились представители отрасли.

В крупные сети СТО обращаются только 30% водителей, и отток клиентов продолжается.

В стремлении сэкономить, автовладельцы также стали чаще самостоятельно приобретать детали в интернет-магазинах и на рынках.

При этом люди легко ведутся на подделки, так как не обладают достаточными знаниями. Красивой упаковки и невысокой стоимости для них достаточно, чтобы приобрести товар. Иногда разница в цене между контрафактом и оригиналом может составлять десятки тысяч рублей, и не всегда это смущает покупателей.

А после этого едут в «гаражные» мастерские, где любую запчасть готовы установить за гораздо меньшие деньги. Маленькие «гаражные» автосервисы снова пользуются высоким спросом у водителей, особенно неопытных, за счет низкой стоимости услуг. Но никаких гарантий такой сервис никогда и никому не даст.

Эксперты предостерегают: львиная доля самостоятельно купленных запчастей — контрафакт, их установка может привести к поломкам машины и аварийным ситуациям на дороге. Только в официальном сервисе мастера могут оценить качество привезенной детали или предложить более дорогостоящий, но надежный вариант.

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Источник: «Известия»

Фото: Depositphotos