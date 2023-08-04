#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне начали экономить на техобслуживании своих автоРоссияне начали экономить на техобслуживании своих авто
Автовладельцы уходят из сертифицированных сетей...
АВТОВАЗ пообещал обеспечить чиновников автомобилямиАВТОВАЗ пообещал обеспечить чиновников автомобилями
На АВТОВАЗе заявили, что располагают мощностями...
Проблема многих авто, которая решается очень простоПроблема многих авто, которая решается очень просто
Чересчур крупные ячейки воздухозаборников —...

Россияне начали экономить на техобслуживании своих авто

Автовладельцы уходят из сертифицированных сетей техобслуживания в «гаражные» сервисы

Со своими запчастями в сервис не пустят

Россияне стали экономить на обслуживании своих автомобилей, уходя от сертифицированных сетей техобслуживания в «гаражные» сервисы, поделились представители отрасли.

В крупные сети СТО обращаются только 30% водителей, и отток клиентов продолжается.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В стремлении сэкономить, автовладельцы также стали чаще самостоятельно приобретать детали в интернет-магазинах и на рынках.

При этом люди легко ведутся на подделки, так как не обладают достаточными знаниями. Красивой упаковки и невысокой стоимости для них достаточно, чтобы приобрести товар. Иногда разница в цене между контрафактом и оригиналом может составлять десятки тысяч рублей, и не всегда это смущает покупателей.

А после этого едут в «гаражные» мастерские, где любую запчасть готовы установить за гораздо меньшие деньги. Маленькие «гаражные» автосервисы снова пользуются высоким спросом у водителей, особенно неопытных, за счет низкой стоимости услуг. Но никаких гарантий такой сервис никогда и никому не даст.

Эксперты предостерегают: львиная доля самостоятельно купленных запчастей — контрафакт, их установка может привести к поломкам машины и аварийным ситуациям на дороге. Только в официальном сервисе мастера могут оценить качество привезенной детали или предложить более дорогостоящий, но надежный вариант.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0