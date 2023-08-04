Горячая «десятка»: этот ВАЗ-2110 разгонялся до скоростей более 200 км/ч

Одна из самых интересных версий «десятого» вазовского семейства – Лада-1,6 ТМС

«За рулем» рассказывает обо всех интересных модификациях ВАЗ-2110. Таковые выпускались силами дочерних вазовских фирм или же независимыми ателье. Некоторые машины были выпущены в количестве всего пара экземпляров, иные удостаивались мелких серий. Были среди этих «десяток» и внедорожники, и лимузины и, конечно, спортивные версии.

Один из ярчайших представителей последней когорты – это седан Лада-1,6 ТМС фирмы «Торгмашсервис». Сегодня мало кто помнит, но именно из этой компании в свое время выделилась структура, ныне известная как «Лада Спорт». А тогда, в 1990-х их Лада-1,6 ТМС получилась одной из самых быстрых вазовских машин за всю историю.

Мощность отечественного двигателя рабочим объемом 1,6 л довели до 130 л.с. при 5700 об/мин. Крутящий момент подняли до 145 Нм при 4200 об/мин. Седан достигал 200 км/ч, а «сотню» набирал за 10,5 с.

Но были «десятки» и еще шустрее... Сообщество «За рулем» ВКонтакте опубликовало небольшой фильм о самых необычных модификациях ВАЗ-2110.

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