На продажу выставлена последняя Ferrari, к которой приложил руку сам Энцо
Культовый суперкар Ferrari F40 с небольшим пробегом оценили в 2,6 млн долларов
Модель F40 считается последним флагманом из Маранелло, создание которого было одобрено лично Энцо Феррари. Знаменитый итальянский конструктор, предприниматель и автогонщик, основатель Ferrari скончался в 1988 году.
Ferrari F40 проектировался как более «облагороженная» для дорог общего пользования вариация гоночного GTO Evoluzione.
Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 478 л. с. с 577 Н∙м крутящего момента. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.
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Данный экземпляр 1989 года выпуска имеет пробег всего 20 тыс. километров.
Источник, фото: dupontregistry.com
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