Nissan Fairlady Z стал еще быстрее благодаря усилиям Nismo
Специалисты из Nismo основательно подошли к доработкам автомобиля. Отдачу двигателя повысили, изменили настройки шасси и сделали купе 2024 модельного года более аэродинамичным и прочным.
Внешне автомобиль отличается от заводской комплектации оригинальными бамперами, боковыми юбками и задним спойлером и 19-дюймовыми коваными дисками Rays.
Автомобиль доступен в черном, белом, серебристом, красном и эксклюзивном сером оттенках кузова. В салоне установлены спортивные кресла Recaro с отделкой из алькантары.
Стандартный мотор был форсирован до 420 лошадиных сил — прибавка по сравнению с мощностью мотора стандартного Nissan Z составила 20 сил. Пару агрегату по-прежнему составляет девятиступенчатый автомат, но теперь с иными настройками: появился трековый режим Sport+.
Кузов усилен дополнительными распорками, тормозную систему улучшили за счет дисков большего размера, а подвеску спорткара сделали более жесткой.
Продажи Nissan Z Nismo должны начаться в сентябре этого года. Цена пока неизвестна.
Источник: Газета.ru
Фото: Nissan
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