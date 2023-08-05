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Nissan Fairlady Z стал еще быстрее благодаря усилиям Nismo

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Специалисты из Nismo основательно подошли к доработкам автомобиля. Отдачу двигателя повысили, изменили настройки шасси и сделали купе 2024 модельного года более аэродинамичным и прочным.

Внешне автомобиль отличается от заводской комплектации оригинальными бамперами, боковыми юбками и задним спойлером и 19-дюймовыми коваными дисками Rays.

Автомобиль доступен в черном, белом, серебристом, красном и эксклюзивном сером оттенках кузова. В салоне установлены спортивные кресла Recaro с отделкой из алькантары.


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Стандартный мотор был форсирован до 420 лошадиных сил — прибавка по сравнению с мощностью мотора стандартного Nissan Z составила 20 сил. Пару агрегату по-прежнему составляет девятиступенчатый автомат, но теперь с иными настройками: появился трековый режим Sport+.


Кузов усилен дополнительными распорками, тормозную систему улучшили за счет дисков большего размера, а подвеску спорткара сделали более жесткой.

Продажи Nissan Z Nismo должны начаться в сентябре этого года. Цена пока неизвестна.

Источник: Газета.ru

Фото: Nissan

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За РулемЛежнин Роман
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