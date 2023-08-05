Suzuki снижает цены в России
Suzuki снижает цены на оригинальные аксессуары в России: скидки – до 70%
Японская компания Suzuki объявила о специальной акции для российского рынка.
По словам представителя пресс-службы компании, специальное предложение Suzuki на оригинальные автомобильные аксессуары, фирменные товары и сувениры будет действовать до конца лета во всех официальных дилерских центрах.
«Если поторопиться, то можно купить, к примеру, оригинальные литые диски со скидкой 35% или багажник на крышу со скидкой 33%, и найти еще множество товаров с действительно доступными ценами», – уточнили в пресс-службе.
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На отдельные позиции скидка может достигать 70%. Кроме того, до конца летнего сезона действует акция на замену моторного масла «Масляный сервис».
Речь идет, в частности, о деталях и аксессуарах для автомобилей Suzuki Vitara, Jimny, SX4 — от колесных дисков и болтов до декоративных накладок.
Источник, фото: Suzuki
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