Suzuki снижает цены в России

Suzuki снижает цены на оригинальные аксессуары в России: скидки – до 70%

Японская компания Suzuki объявила о специальной акции для российского рынка.

По словам представителя пресс-службы компании, специальное предложение Suzuki на оригинальные автомобильные аксессуары, фирменные товары и сувениры будет действовать до конца лета во всех официальных дилерских центрах.

«Если поторопиться, то можно купить, к примеру, оригинальные литые диски со скидкой 35% или багажник на крышу со скидкой 33%, и найти еще множество товаров с действительно доступными ценами», – уточнили в пресс-службе.

На отдельные позиции скидка может достигать 70%. Кроме того, до конца летнего сезона действует акция на замену моторного масла «Масляный сервис».

Речь идет, в частности, о деталях и аксессуарах для автомобилей Suzuki Vitara, Jimny, SX4 — от колесных дисков и болтов до декоративных накладок.

Источник, фото: Suzuki