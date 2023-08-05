Geely представила доступный седан с отличной динамикой и низким расходом
Автомобиль Geely Binrui Cool в спецверсии Champion Edition обладает выдающейся динамикой при низком расходе топлива – всего 5,9 литра на 100 км.
Главным отличием «чемпионской» версии седана стал его обновленный дизайн. Автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы и расширенную палитру цветов для кузова и салона. При этом стандартными остались фары, форма кузова, задняя часть, колесные диски и выхлопные трубы.
Габариты Binrui Cool составляют 4710 х 1795 х 1455 мм, а колесная база равна 2670 мм. Спереди автомобиль оснащен подвеской McPherson, а на задней оси установлена торсионная балка.
Binrui Cool Champion Edition оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 181 л. с. и коробкой передач 7DCT. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,1 секунды.
Новинка от Geely будет стоить всего 11 200 долларов в Китае. Примечателен тот факт, что эта комплектация будет дешевле стандартной.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: Geely
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