Geely представила доступный седан с отличной динамикой и низким расходом

Geely выпустила спецверсию Binrui Cool Champion Edition: расход – 5,9 л/100 км

Автомобиль Geely Binrui Cool в спецверсии Champion Edition обладает выдающейся динамикой при низком расходе топлива – всего 5,9 литра на 100 км.

Главным отличием «чемпионской» версии седана стал его обновленный дизайн. Автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы и расширенную палитру цветов для кузова и салона. При этом стандартными остались фары, форма кузова, задняя часть, колесные диски и выхлопные трубы.

Габариты Binrui Cool составляют 4710 х 1795 х 1455 мм, а колесная база равна 2670 мм. Спереди автомобиль оснащен подвеской McPherson, а на задней оси установлена торсионная балка.

Binrui Cool Champion Edition оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 181 л. с. и коробкой передач 7DCT. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,1 секунды.

Новинка от Geely будет стоить всего 11 200 долларов в Китае. Примечателен тот факт, что эта комплектация будет дешевле стандартной.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Geely