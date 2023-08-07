Назван китайский бренд, выпускающий самые ненадежные автомобили

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Данные сервиса по отслеживанию жалоб клиентов 2365Auto.com свидетельствуют, что в июле чаще всего с поломками автомобиля сталкивались владельцы различных моделей BYD. Большинство жалоб на гибридные BYD Song Plus, Han и Tang связаны с проблемами с переключением гибридного режима.

Клиенты недовольны, что при езде в электрическом режиме автомобиль вдруг внезапно переключается на режим внутреннего сгорания без команды водителя. В BYD об этой проблеме знают и связывают ее с особенностями конструкции бензобака. Более того, в инструкции производитель предупреждает, что при запуске двигателя внутреннего сгорания необходимо сбрасывать давление в топливном баке.

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В топ-10 худших в плане надежности автомобилей вошли еще две модели BYD: Song Pro и Qin Plus.

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Источник: CarNewsChina

Фото: Depositphotos

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