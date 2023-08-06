Затонула суперъяхта, на которой отдыхала принцесса Диана

Яхта, на которой провела свой последний отпуск леди Ди, теперь на дне моря

Яхта Cujo, на которой британская принцесса Диана проводила свой последний отдых перед трагической гибелью в 1997 году, затонула у юго-восточного средиземноморского побережья Франции. На ней она была вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом.

Судно столкнулось с неизвестным предметом у Лазурного берега и получило пробоину. На яхте в тот момент находилось семь человек. Все спаслись.

Cujo была построена в Италии на верфи Baglietto в 1972 году для Джона фон Неймана, бизнесмена, который разбогател на продаже автомобилей Porsche и Volkswagen в США. По тем временам яхта считалась самой быстроходной в мире.

Позже ее купил Аль-Файед, но после его смерти яхта была заброшена. И лишь в 2020 году судно восстановили и продали на аукционе за 190 тыс. евро.

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Источник: Dailymail

Фото: Gendarmerie des Alpes-Maritmes, AP