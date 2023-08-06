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Затонула суперъяхта, на которой отдыхала принцесса Диана

Яхта, на которой провела свой последний отпуск леди Ди, теперь на дне моря

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Яхта Cujo, на которой британская принцесса Диана проводила свой последний отдых перед трагической гибелью в 1997 году, затонула у юго-восточного средиземноморского побережья Франции. На ней она была вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом.

Судно столкнулось с неизвестным предметом у Лазурного берега и получило пробоину. На яхте в тот момент находилось семь человек. Все спаслись.

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Cujo была построена в Италии на верфи Baglietto в 1972 году для Джона фон Неймана, бизнесмена, который разбогател на продаже автомобилей Porsche и Volkswagen в США. По тем временам яхта считалась самой быстроходной в мире.

Позже ее купил Аль-Файед, но после его смерти яхта была заброшена. И лишь в 2020 году судно восстановили и продали на аукционе за 190 тыс. евро.

Источник: Dailymail

Фото: Gendarmerie des Alpes-Maritmes, AP

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