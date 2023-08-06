В России выставили на продажу раритетный Cadillac, которому почти 100 лет
Московский Art and Antiques выставил на продажу Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton, выпущенный в 1927 году
Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton был создан в 1927 году и специально предназначался для моторшоу в Нью-Йорке. Кузов проектировало ателье Fisher. Таких автомобилей было выпущено всего 3 штуки, и до наших дней дожил только один экземпляр.
Автомобиль находится в идеальном состоянии. Он оснащён мощным 5,6-литровым мотором V8. За всё время его эксплуатации пробег составил 54 278 миль (87 352 км), что в среднем составляет около 910 км в год.
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Автомобиль был выставлен на продажу в московском Art & Antiques и был оценен в 110 миллионов рублей.
Источник: IXBT
Фото: auto.ru
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