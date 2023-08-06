Ни пружин, ни пневматики: у этого мотоцикла «парящая» подвеска

Байкер из Флориды создал «левитирующий» мотоцикл с магнитной подвеской

В полном смысле летающей эту конструкцию не назовешь, но экстравагантности и новаторства ей точно не занимать. Этот мотоцикл создал Зейн Кинг, изобретатель из Флориды. В конструкции подвески нет ни пружин, ни пневмобаллонов. Роль упругих элементов выполняют... магниты, развернутые друг к другу одинаковой полярностью.

Не беремся делать выводы о свойствах такой подвески – все же помимо направляющих (рычаги) и упругих (здесь это магниты) должны быть еще и гасящие элементы, то есть что-то вроде амортизаторов... Но шесть пар магнитов спереди и две пары сзади действительно производят сильное впечатление.

Да и сам байк постать: оригинальная заднемоторная компоновка (двигатель – позади райдера), очень низкая посадка, далеко вынесенные подножки, широченные колеса, матовый окрас... Без сомнение детище Кинга привлекает к себе внимание окрестных жителей, да и на мотоциклетных выставках и фестах наверняка произведет фурор...

Надо заметить, что на эффекте отталкивания магнитов работают, например, поезда на магнитной подушке. Поэтому в мото- и автотехнике магниты тоже могли бы найти широкое применение. Мешает лишь одно: высокая цена такой подвески.

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Источник: The Drive

Фото: Zane King