Почему у красных «Икарусов» были синие «очки» на фарах?

Раскрыт секрет туристического «Икаруса» – защитой фар поделился ГАЗ

Рожденным в Советском Союзе отлично помнятся эти автобусы – туристические Икарусы красного цвета. Это была серия Ikarus 250, продолженная моделями Ikarus 255 и 256. Машины были интересные и воспринимались именно как европейский продукт. Поэтому и стильные синие «очки» на фарах многие считали заводской комплектацией. Однако это не так!

Фары на этих Икарусах всегда были в дефиците, их старались беречь. Да, разбитую фару можно было без труда заменить на аналогичную советскую – светотехника стран соцлагеря была хорошо унифицирована. Но светили венгерские фары гораздо лучше!

Поэтому водители нашли вариант защиты фар от случайного камня, который запросто мог встретится на междугороднем маршруте. На фары ставили... солнцезащитные козырьки ГАЗ-69 или ГАЗ-21! Можете погуглить – козырьки на этих советских машинах выглядели именно так.

Логика была простая: гораздо дешевле поменять разбитое камнем стекло козырька, чем искать оригинальную фару. Был и вариант еще бюджетнее: вставить вместо разбитого стекла сетку – правда, в этом случае фары со временем могли потемнеть от дорожного «пескоструя»... Вот такая история со стильными «очками»!

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Источник: Гора Автофактов