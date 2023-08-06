В России стартовали продажи шикарного семейного внедорожника

В России начали продавать Lincoln Navigator 2023. Полный привод, 10-ступенчатый «автомат» и мощность 456 л. с.

Российские дилеры начали продавать большой внедорожник Lincoln Navigator 2023. Завозят только богатые комплектации, однако силовая установка безальтернативна: бензиновый мотор объёмом 3,5 л мощностью 456 л. с., 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

Это люксовый внедорожник, соответственно оснащение здесь максимально богатое. Панорамная крыша, система бесключевого доступа, четырехзонный климат-контроль, премиальная акустика, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, система мониторинга слепых зон и многое другое.

Navigator построен на базе большого внедорожника Ford Expedition. Габариты — 5334 х 2029 х 1941 мм, колёсная база — 3112 мм.

Цены варьируются от 12,5 млн до 16,1 млн рублей. Самый доступный автомобиль продают во Владивостоке, а самый дорой находится у дилера в Одинцово.

Источник: Газета.ru

Фото: Lincoln