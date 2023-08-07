Певица Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о ее состоянии

У госпитализированной после ДТП Лады Дэнс врачи определили серьезную травму головы

Певица Лада Дэнс попала в аварию в минувшую субботу. ДТП произошло на трассе М-2 в районе Подольска. Артистка находилась на заднем сидении такси, когда на трассе столкнулись три автомобиля. Такси вынесло на обочину, а две другие машины от сильного удара снесло в сторону ограждения между встречными полосами.

Госпитализация потребовалась четырем участникам аварии, в том числе Ладе Дэнс. Судя по характеру травм, в момент ДТП она не была пристегнута.

В больнице у звезды 90-х медики определили серьезную травму головы. Ей предписано сократить до минимума любые контакты с внешним миром. Врачи зафиксировали отек у Лады отек мозга и делают все возможное, чтобы предотвратить спазм сосудов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МК

Фото: скриншот видео НТВ, https://vk.com/lada_dance_official