#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Певица Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о ее состоянииПевица Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о ее состоянии
У госпитализированной после ДТП Лады Дэнс врачи...
Нам пообещали, что вступление в силу нового закона о такси пройдет «мягко»Нам пообещали, что вступление в силу нового закона о такси пройдет «мягко»
Завершил работу XI Международный Евразийский...
Назван китайский бренд, выпускающий самые ненадежные автомобилиНазван китайский бренд, выпускающий самые ненадежные автомобили
Владельцы машин марки BYD чаще других жалуются...

Певица Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о ее состоянии

У госпитализированной после ДТП Лады Дэнс врачи определили серьезную травму головы

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Певица Лада Дэнс попала в аварию в минувшую субботу. ДТП произошло на трассе М-2 в районе Подольска. Артистка находилась на заднем сидении такси, когда на трассе столкнулись три автомобиля. Такси вынесло на обочину, а две другие машины от сильного удара снесло в сторону ограждения между встречными полосами.

Госпитализация потребовалась четырем участникам аварии, в том числе Ладе Дэнс. Судя по характеру травм, в момент ДТП она не была пристегнута.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В больнице у звезды 90-х медики определили серьезную травму головы. Ей предписано сократить до минимума любые контакты с внешним миром. Врачи зафиксировали отек у Лады отек мозга и делают все возможное, чтобы предотвратить спазм сосудов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МК

Фото: скриншот видео НТВ, https://vk.com/lada_dance_official

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0