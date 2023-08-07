Певица Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о ее состоянии
Певица Лада Дэнс попала в аварию в минувшую субботу. ДТП произошло на трассе М-2 в районе Подольска. Артистка находилась на заднем сидении такси, когда на трассе столкнулись три автомобиля. Такси вынесло на обочину, а две другие машины от сильного удара снесло в сторону ограждения между встречными полосами.
Госпитализация потребовалась четырем участникам аварии, в том числе Ладе Дэнс. Судя по характеру травм, в момент ДТП она не была пристегнута.
В больнице у звезды 90-х медики определили серьезную травму головы. Ей предписано сократить до минимума любые контакты с внешним миром. Врачи зафиксировали отек у Лады отек мозга и делают все возможное, чтобы предотвратить спазм сосудов.
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Источник: МК
Фото: скриншот видео НТВ, https://vk.com/lada_dance_official
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