Lamborghini горит в центре Москвы (видео)

Суперкар Lamborghini Aventador сгорел в центре Москвы в минувшую субботу

Минувшая суббота стала для одного из москвичей последним днем счастливого обладания синим суперкаром Lamborghini Aventador. Машина загорелась в центре столицы, когда проезжала по Хилковому переулку. Около восьми часов вечера в соцсетях и Телеграм-каналах начали появляться сообщения о пожаре.

Судя по некоторым видео, автомобиль разогнался, а затем затормозил у пешеходного перехода. Тут очевидцы заметили дым и огонь в задней части кузова, где у Ламборгини находится двигатель, и стали кричать водителю, призывая его покинуть салон.

Водитель последовал совету, вскоре нашелся и огнетушитель, однако быстро потушить Авентадор уже не получилось. С огнем справились только подоспевшие пожарные, но к тому моменту пламя охватило кузов и практически уничтожило автомобиль. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Причина возгорания пока не называется. Отметим, что таким автомобилям требуется серьезное охлаждение двигателя, которое бывает сложно обеспечить в жаркую погоду при движении в городе.

Стоимость погибшего Lamborghini Aventador довольно высока. Свежие экземпляры этой модели с пробегом до 15 тысяч км стоят сейчас в России 35-50 млн рублей в зависимости от версии.

Напомним, около месяца назад в Москве уже горел Lamborghini – тогда это был желтый Gallardo ценой около 15 млн рублей. Но ту машину удалось быстро потушить – дело, скорее всего, обошлось ремонтом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РБК, Mash, Рупор Москвы

Фото: скриншоты видео VK