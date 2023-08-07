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Новый кроссовер теперь на официальном сайте Lada

На портале АВТОВАЗа появилось упоминание о Lada X-Cross 5

Новый кроссовер Lada X-Cross 5: производство стартовало в Санкт-Петербурге

Впервые этот автомобиль официально показали на Петербургском экономическом форуме, который прошел в июне.

Напомним, Lada X-Cross 5 – это кроссовер С-класса, длина машины 4,5 метра, а ближайшими конкурентами могут считаться JAC JS6 и Haval F7, хотя эти машины немного покрупнее.

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На АВТОВАЗе особо не скрывают, что Lada X-Cross 5 является перелицованной копией FAW Bestune T7, который имеет только передний привод. Китайская модель не вполне свежая, ее выпускают уже четыре года и даже подготовили рестайлинг.

В оснащение автомобиля входят бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и 7-ступенчатый робот. Привод исключительно передний. Двигатель рассчитан на бензин АИ-92.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее говорил, что продажи кроссоверов Lada X-Cross могут стартовать в России уже до конца года. Выпускают модель на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» (бывшем предприятии Nissan) крупноузловым методом из машинокомплектов, прибывших из КНР.

Цена нового автомобиля не превысит 2,5 млн рублей, ранее пообещал Максим Соколов, но официально ни цен, ни комплектаций пока не представили.

В этом году АВТОВАЗ собирается выпустить до 10 тыс. автомобилей этой модели.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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