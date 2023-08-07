Стала известна дата российской премьеры нового седана Omoda

Спортивный Omoda S5 GT представят в России 7 сентября

Китайская компания Omoda готовится представить российскому авторынку новый спортивный седан Omoda S5 GT, который на родине продается под именем Chery Arrizo 5 GT. Премьера назначена на 7 сентября 2023 года.

Сейчас в России продается седан Omoda S5. Модель GT будет отличаться от него как внешне, так и силовым агрегатом. Новинка будет оснащаться 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатым роботом.

Omoda S5 GT выглядит агрессивнее за счет дизайна решетки радиатора, черных глянцевых легкосплавных дисков нового дизайна и увеличенных ярко-оранжевых тормозных суппортов. Преобразился и интерьер, в частности, кресла получили красную строчку.

Цены и комплектации Omoda S5 GT будут известны ближе к дате премьеры.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РГ

Фото: Omoda