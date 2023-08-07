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Стала известна дата российской премьеры нового седана Omoda

Спортивный Omoda S5 GT представят в России 7 сентября

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Китайская компания Omoda готовится представить российскому авторынку новый спортивный седан Omoda S5 GT, который на родине продается под именем Chery Arrizo 5 GT. Премьера назначена на 7 сентября 2023 года.

Сейчас в России продается седан Omoda S5. Модель GT будет отличаться от него как внешне, так и силовым агрегатом. Новинка будет оснащаться 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатым роботом.

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Omoda S5 GT выглядит агрессивнее за счет дизайна решетки радиатора, черных глянцевых легкосплавных дисков нового дизайна и увеличенных ярко-оранжевых тормозных суппортов. Преобразился и интерьер, в частности, кресла получили красную строчку.

Цены и комплектации Omoda S5 GT будут известны ближе к дате премьеры.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РГ

Фото: Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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