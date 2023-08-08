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Пьяным водителям придется заплатить дополнительный штраф

У каршеринговых компаний тоже есть право штрафовать пьяных водителей

После вождения в пьяном виде водителей не допустят до экзаменов на права

Компании, сдающие машину в аренду, могут устанавливать специальные штрафы для своих клиентов, севших за руль пьяными.

Причем от лишения прав, большого штрафа или даже уголовного наказания это таких водителей не освободит.

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Столичного жителя на арендованном авто остановили инспекторы ГИБДД. Они заподозрили, что он нетрезв. От медосвидетельствования он отказался, поэтому, согласно закону, был наказан так же, как и нетрезвый водитель.

Каршеринговая компания также обратилась в суд с иском к нарушителю, попросив взыскать штраф за отказ от прохождения освидетельствования – 100 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины и почтовые расходы.

В договоре аренды было прописано, что в случае вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае отказа от освидетельствования, предложенного сотрудниками ГИБДД, арендатор выплачивает компании штраф.

Водитель с иском не согласился. По его мнению, после этого эпизода машину ему больше и так не дадут. И пьян, дескать, он не был, просто не захотел проходить проверку.

И даже если выпил и попался, машина-то цела! Компания ничем не доказала свои убытки.

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отмел все аргументы – пить за рулем нельзя, не пить, но отказываться от медосвидетельствования, тоже нельзя. Если нарушитель был за рулем арендованной машины, значит, заплатить штраф ему придется еще и каршеринговой компании.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash, Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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