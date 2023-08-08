Пьяным водителям придется заплатить дополнительный штраф

У каршеринговых компаний тоже есть право штрафовать пьяных водителей

Компании, сдающие машину в аренду, могут устанавливать специальные штрафы для своих клиентов, севших за руль пьяными.

Причем от лишения прав, большого штрафа или даже уголовного наказания это таких водителей не освободит.

Столичного жителя на арендованном авто остановили инспекторы ГИБДД. Они заподозрили, что он нетрезв. От медосвидетельствования он отказался, поэтому, согласно закону, был наказан так же, как и нетрезвый водитель.

Каршеринговая компания также обратилась в суд с иском к нарушителю, попросив взыскать штраф за отказ от прохождения освидетельствования – 100 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины и почтовые расходы.

В договоре аренды было прописано, что в случае вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае отказа от освидетельствования, предложенного сотрудниками ГИБДД, арендатор выплачивает компании штраф.

Водитель с иском не согласился. По его мнению, после этого эпизода машину ему больше и так не дадут. И пьян, дескать, он не был, просто не захотел проходить проверку.

И даже если выпил и попался, машина-то цела! Компания ничем не доказала свои убытки.

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отмел все аргументы – пить за рулем нельзя, не пить, но отказываться от медосвидетельствования, тоже нельзя. Если нарушитель был за рулем арендованной машины, значит, заплатить штраф ему придется еще и каршеринговой компании.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash, Depositphotos