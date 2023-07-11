Судья возмутился, что его лишили мантии за нетрезвое вождение

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В 2020 году Роман Быстров получил назначение в Шарьинский районный суд Костромской области. А в марте 2023 года сотрудники ГИБДД остановили его на дороге, и за рулем он находится в нетрезвом виде.

Управление автомобилем в состоянии опьянения он объяснил личной драмой – расстался с девушкой.

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Однако представитель ККС Костромской области Елена Николаева отметила, что это не оправдывает содеянного, так как с Быстровым «ничего по-настоящему трагического не случилось».

А вот доверять вершить правосудие такому судье, который позволяет себе пьянство за рулем, опасно.

По ее словам, он «не оставил коллегии другого выхода», как досрочно прекратить его полномочия, что и было сделано 30 марта 2023 года.

Однако сам Быстров с решением не согласился, отметив, что такое дисциплинарное взыскание является чересчур строгим. В свое оправдание он сказал, что не уволят врача-нарколога, который управлял ТС в состоянии опьянения, и учителя, который оказался в подобной ситуации, а его уволили.

«Я не оправдываю своего поступка, не пытаюсь каким-то образом уйти от ответственности. Я лишь прошу коллегию оценить все мои доводы и решить вопрос о том, соразмерно ли назначенное мне взыскание», отметил Быстров.

Однако переубедить суд он не смог, и решение Коллегии Конституционного суда Костромской области оставили без изменения.

Источник: Право.ру

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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