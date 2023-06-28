После вождения в пьяном виде водителей не допустят до экзаменов на права

Такой законопроект Госдума приняла в заключительном чтении.

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Речь идет о тех водителях, которые попались в нетрезвом виде за рулем и без прав. Прав их лишить нельзя - у них их нет. Сейчас их можно посадить под арест на 10–15 суток, либо оштрафовать тех, кого нельзя арестовывать, на 30 тысяч рублей. Но потом им никто не мешает получить права.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человек считается подвергнутым наказанию в течение года после исполнения наказания. То есть после отбытия ареста такой водитель (после вступления в силу закона) еще в течение года не сможет ни получить новые права, ни сдать экзамен на водительское удостоверение.

Принятый закон вводит также запрет сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

Изменения вносятся в закон «О безопасности дорожного движения». Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos