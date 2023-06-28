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После вождения в пьяном виде водителей не допустят до экзаменов на праваПосле вождения в пьяном виде водителей не допустят до экзаменов на права
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После вождения в пьяном виде водителей не допустят до экзаменов на права

Такой законопроект Госдума приняла в заключительном чтении.

За РулемНетрезвых водителей на дорогах стало меньше

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Речь идет о тех водителях, которые попались в нетрезвом виде за рулем и без прав. Прав их лишить нельзя - у них их нет. Сейчас их можно посадить под арест на 10–15 суток, либо оштрафовать тех, кого нельзя арестовывать, на 30 тысяч рублей. Но потом им никто не мешает получить права.

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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человек считается подвергнутым наказанию в течение года после исполнения наказания. То есть после отбытия ареста такой водитель (после вступления в силу закона) еще в течение года не сможет ни получить новые права, ни сдать экзамен на водительское удостоверение.

Принятый закон вводит также запрет сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

Изменения вносятся в закон «О безопасности дорожного движения». Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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