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Случайный попутчик угнал машину у пьяного водителя

Пассажир воспользовался моментом, когда владельца увели на освидетельствование.

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В Челябинской области произошел необычный случай угона. Инспекторы ДПС остановили машину, обнаружили у водителя признаки опьянения и увели его на освидетельствование, а в это же время случайный пассажир воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал транспорт.

Инспекторы бросились в погоню Сначала угонщик не реагировал на требования остановиться и пытался уйти. Позже он все-таки был задержан.

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Выяснилось, что угонщик ранее был судим. Теперь на него завели еще и дело за угон. Автовладельцу же грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

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Источник: Полиция Южного Урала/Telegram

Фото: МВД РФ по Челябинской области

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За РулемПшенин Владимир
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