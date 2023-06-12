Главное — вежливость: мужчина извинился после стрельбы в оппонента (ВИДЕО)

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Telegram-канал «ЧП Кавказ» сообщает, что в ходе свадьбы в Карачаево-Черкесии произошел конфликт на дороге, который попал на видео.

В субботу на проспекте Ленина в г. Черкесск двое мужчин поссорились. После этого один из них четыре раза выстрелил в оппонента и ранил его.

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При этом отмечается, что конфликт закончился мирно: его участники принесли друг другу извинения.

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Источник: ЧП КАВКАЗ/Telegram

Фото: depositphotos

Видео: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР/Вконтакте

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