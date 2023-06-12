Главное — вежливость: мужчина извинился после стрельбы в оппонента (ВИДЕО)
Свадьба пошла не по плану.
Telegram-канал «ЧП Кавказ» сообщает, что в ходе свадьбы в Карачаево-Черкесии произошел конфликт на дороге, который попал на видео.
В субботу на проспекте Ленина в г. Черкесск двое мужчин поссорились. После этого один из них четыре раза выстрелил в оппонента и ранил его.
При этом отмечается, что конфликт закончился мирно: его участники принесли друг другу извинения.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ЧП КАВКАЗ/Telegram
Фото: depositphotos
Видео: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДПС ПО КЧР/Вконтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0