Три автозавода возобновили производство

ГАЗ, КАМАЗ и «Москвич» вышли из корпоративного отпуска

С понедельника, 7 августа, вернулись к производству автомобилей три отечественных автозавода – ГАЗ, «Москвич» и КАМАЗ. С 22 июля большая часть сотрудников предприятий находилась в корпоративном отпуске.

Но часть персонала, не задействованная непосредственно в производственных процессах, продолжала работать. Они, в частности, занимались реализацией продукции, модернизацией оборудования, ремонтными и пуско-наладочными работами.

На время планового простоя предприятия, как правило, готовится запас автомобилей на складах, которые позволяют осуществлять дилерам бесперебойную продажу.

Ранее во внеплановом корпоративном отпуске с 26 по 30 июля находились сотрудники АВТОВАЗа – его они отгуляли вместо планируемого в конце декабря 2023 года.

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Источник: Автостат

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»