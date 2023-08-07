Три автозавода возобновили производство

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С понедельника, 7 августа, вернулись к производству автомобилей три отечественных автозавода – ГАЗ, «Москвич» и КАМАЗ. С 22 июля большая часть сотрудников предприятий находилась в корпоративном отпуске.

Но часть персонала, не задействованная непосредственно в производственных процессах, продолжала работать. Они, в частности, занимались реализацией продукции, модернизацией оборудования, ремонтными и пуско-наладочными работами.

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На время планового простоя предприятия, как правило, готовится запас автомобилей на складах, которые позволяют осуществлять дилерам бесперебойную продажу.

Ранее во внеплановом корпоративном отпуске с 26 по 30 июля находились сотрудники АВТОВАЗа – его они отгуляли вместо планируемого в конце декабря 2023 года.

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Источник: Автостат

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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