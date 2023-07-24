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«Москвич» приостановил производство

Но дилеры будут обеспечены автомобилями в необходимом объеме.

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Автозавод «Москвич» ушел на свои первые летние каникулы. С 22 июля по 6 августа выпуск автомобилей на предприятии приостановлен.

При этом на период планового корпоративного отпуска заготовлен запас автомобилей, позволяющий покрыть спрос даже при остановленном на время производстве, отметили в пресс-службе компании.

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«Отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями», – подчеркнули на предприятии.

Сейчас на «Москвиче» выпускают кроссоверы «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е». До конца лета планируется поставить на конвейер еще одну модель - лифтбек «Москвич 6».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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