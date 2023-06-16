Новый Москвич 6 — озвучены планы выпуска на 2023 год. Цифра удивляет

У нарождающегося модельного ряда появится явный флагман, и похоже, на него делается большая ставка.

Уже в текущем году на заводе Москвич в столице планируется выпустить несколько тысяч седанов Москвич-6. Об этом заявил журналистам на ПМЭФ гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Седан [Москвич-6] планируем в этом году. Уже оплатили машкомплекты, несколько тысяч будет произведено», – сообщил Когогин.

Напомним, КАМАЗ является для московского завода партнером, помогающим во взаимодействии с китайской компанией JAC. Вторая, после уже запущенной «тройки», модель Москвича, именуемая Москвич-6 – суть JAC Sehol Yao или, в дорестайлинговом варианте, Sehol A5 Plus.

В иерархии китайского бренда эта модель позиционируется как своего рода заряженный вариант JAC J7 – который, в свою очередь, является прообразом «нашей» третьей модели, Москвич-5. Она появится на конвейере чуть позже – то есть сначала уровень задаст топ-версия Москвич-6, а затем будет предложен вариант попроще, Москвич-5.

Ну, а «шестерке», чтобы до конца 2023 года выпуститься вышеозначенным тиражом, нужно стартовать в крупноузловой сборке никак не раньше заявленного срока, то есть в июле-августе.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: ТАСС