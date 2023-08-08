#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владельцы гарантийных авто признались, на чем экономятВладельцы гарантийных авто признались, на чем экономят
На обслуживании машин стали экономить более 40%...
Конкурент Весты подешевел и получил мощный моторКонкурент Весты подешевел и получил мощный мотор
В России появились седаны Chevrolet Onix за 1,8...
В России резко сократились госзакупки иномарок для чиновниковВ России резко сократились госзакупки иномарок для чиновников
Госзакупки иномарок упали в 4 раза, зато...

У этого брутального внедорожника есть все шансы попасть в Россию

Опубликованы первые официальные изображения Haval Raptor

BYD выпустил кроссовер с запасом хода 1030 км

Решетка радиатора нового Haval Raptor имеет прямоугольную форму и украшена зачерненными горизонтальными планками с заклепками. По центру решетки расположен серебристый логотип Haval, а по бокам установлены круглые светодиодные фары в ретростиле.

Позиционируемый как подключаемый гибридный компактный городской внедорожник, Raptor имеет габариты 4680х1916х1822 мм, а его колесная база — 2738 мм. Внешнее запасное колесо увеличивает длину автомобиля еще на 120 мм, в результате чего полная длина составляет 4800 мм.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Гибридная силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.5Т и двух электромоторов.

Для Haval Raptor предложат две версии мощности. Первая – с низким электропотреблением – имеет комбинированную мощность 278 кВт, а запас хода на чистой электротяге составляет 102 км.

Старшая версия обладает мощность 282 кВт, тут запаса хода только на электричестве хватит на 145 км.

Салон автомобиля выполнен в угольно-черном цвете, включая черную центральную консоль, черные кожаные сиденья с черной прострочкой и черный материал обивки дверей.

Ожидается, что цена Haval Raptor в Китае составит 200 000 юаней (около 2,6 млн рублей). Автомобиль будет представлен на автосалоне в Чэнду в конце этого месяца.

Источник: CarnewsChina

Фото: Haval Weibo

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0