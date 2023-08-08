У этого брутального внедорожника есть все шансы попасть в Россию

Опубликованы первые официальные изображения Haval Raptor

Решетка радиатора нового Haval Raptor имеет прямоугольную форму и украшена зачерненными горизонтальными планками с заклепками. По центру решетки расположен серебристый логотип Haval, а по бокам установлены круглые светодиодные фары в ретростиле.

Позиционируемый как подключаемый гибридный компактный городской внедорожник, Raptor имеет габариты 4680х1916х1822 мм, а его колесная база — 2738 мм. Внешнее запасное колесо увеличивает длину автомобиля еще на 120 мм, в результате чего полная длина составляет 4800 мм.

Гибридная силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.5Т и двух электромоторов.

Для Haval Raptor предложат две версии мощности. Первая – с низким электропотреблением – имеет комбинированную мощность 278 кВт, а запас хода на чистой электротяге составляет 102 км.

Старшая версия обладает мощность 282 кВт, тут запаса хода только на электричестве хватит на 145 км.

Салон автомобиля выполнен в угольно-черном цвете, включая черную центральную консоль, черные кожаные сиденья с черной прострочкой и черный материал обивки дверей.

Ожидается, что цена Haval Raptor в Китае составит 200 000 юаней (около 2,6 млн рублей). Автомобиль будет представлен на автосалоне в Чэнду в конце этого месяца.

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Источник: CarnewsChina

Фото: Haval Weibo